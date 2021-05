Mais dois rodam pra Gama por poluição sonora

A guarda municipal de Americana apreendeu mais dois veículos por poluição sonora nesta segunda-feira. As apreensões foram uma saveiro, no bairro Jardim Helena e uma motocicleta, na Cidade Jardim.

Durante patrulhamento, equipes da Gama se depararam com veículos com volume do som excessivo e o escapamento “aberto”, caracterizando poluição sonora e perturbação do sossego público.

No bairro Jardim Helena, pela rua Mauro Schiavoni, por volta das 21h, foi apreendida uma saveiro; o motorista recebeu as multas cabíveis. Já a motocicleta apreendida na Cidade Jardim, pela rua das Azaléias, por volta das 19h, estava com o escapamento transmitindo ruído excessivo, o que também foi enquadrado como poluição sonora e perturbação do sossego público. O motorista também recebeu as multas cabíveis.