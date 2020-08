Mais dois morrem de covid-19 e Santa Bárbara chega a 99 óbitos

Santa Bárbara registrou, nesta segunda-feira, mais duas mortes causadas pelo coronavírus. O município também confirmou maios 162 novos casos da doença.

Veja os números atualizados:

• 979 casos suspeitos

• 3576 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara d’Oeste e 34 de moradores de outros municípios

• 2982 casos curados

• 10556 casos descartados

• 99 óbitos confirmados

• 6 óbitos suspeitos

• 11 óbitos descartados

Sobre óbitos:

Homem, 70 anos, morador da região do Vista Alegre (Óbito em 15 de agosto de 2020)

Mulher, 62 anos, moradora da região do Planalto do Sol (Óbito em 17 de agosto de 2020)