Mais de 7,8 toneladas de alimentos arrecadadas em Nova Odessa

No pior momento da pandemia do novo coronavírus, a solidariedade vem mobilizando cada vez mais a sociedade novaodessense na busca de ofertar alimentos para as famílias que mais precisam. Até agora, a Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Fundo Social de Solidariedade e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, contabilizou a doação de mais 7,8 toneladas de alimentos não perecíveis.

Os alimentos são encaminhados para as famílias em situação de vulnerabilidade social cadastrados pela Diretoria de Promoção Social, e foram arrecadados em várias frentes de solidariedade.

Uma tonelada veio por meio da Campanha “Vacina Solidária”, que acontece no Ginásio Municipal do Jardim Santa Rosa. Os idosos que vão receber a dose da vacina contra a Covid-19 têm colaborado com a campanha, encaminhando mantimentos diversos e litros de leite.

A segunda iniciativa partiu da união de academias de musculação, grupos de corrida, caminhada lutas, box de treinamento funcional e cross training radicadas no município, intitulada “Juntos Somos Mais Fortes”. No total, cerca de 2,5 toneladas de alimentos foram arrecadados pelos alunos e professores das academias.

“Ficamos muito felizes de ver essa mobilização espontânea da nossa sociedade em torno desse grande problema que é a fome. A pandemia vem prejudicando muitas pessoas e a fome é hoje uma realidade. Por isso, ver uma campanha dessas, realizada pelas pessoas, em benefício de famílias carentes é fantástico. Parabéns a todas as pessoas que se doaram para ajudar neste momento tão difícil em nossa história”, destacou a presidente do Fundo Social de Solidariedade Juçara Rosolen.

Drives

Neste ano, a Prefeitura de Nova Odessa também já realizou dois drives-thrus solidários para arrecadação de alimentos. O último ocorreu no dia 17 de abril, durante a realização da “Conexão Solidária Regional”, apoiada pela EPTV Campinas.

Antes, em 6 de março, foi promovido o 1º Drive-Thru Solidário de 2021, que arrecadou 1,5 tonelada de alimentos. Foram arrecadadas 2,2 toneladas de alimentos não perecíveis. Em 16 de abril, o “Drive-Thru Solidário” do Colégio Objetivo de Nova Odessa, no Jardim Flórida, arrecadou mais de meia tonelada de alimentos, também já destinados ao Fundo Social.

Também no dia 17, comerciantes da feira livre do Centro montaram a primeira “mesa de doações” e arrecadaram mais 80 quilos de alimentos, entregues no mesmo dia à Promoção Social.

“Estamos realizando campanhas permanentes de arrecadação de alimentos. Diversas empresas têm apoiado e doado cestas básicas. Neste mês, cerca de 1.000 cestas básicas foram entregues para famílias cadastradas pela Promoção Social. Nunca se doou tantos alimentos como agora em Nova Odessa. O importante é manter essa corrente solidária, pois não sabemos até quando essa pandemia irá”, declarou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social Samuel Marin.