Mais de 3600 já se vacinaram contra a Covid19 em Americana

Na segunda-feira (1/2) a campanha de vacinação contra a Covid-19 em Americana vacinou 186 pessoas, sendo 101 profissionais de saúde do Hospital Seara, unidades de Caps (Centro de Atenção Psicossocial), Núcleo de Especialidades, Unidades Básicas de Saúde, Cetam (Clínica de Diagnóstico por Imagens) e trabalhadores que atuam na Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde).

A equipe da Vigilância Epidemiológica também vacinou 85 idosos e profissionais das casas de repouso AMI, no bairro Frezzarim, Bella Rosa, Vila Paraíso e Maria Camargo Moreira, no Jardim Santana. Agora o município contabiliza 3.629 pessoas vacinadas, com a perspectiva de que os idosos institucionalizados sejam vacinados até o final desta semana.