Mais de 1kg de droga recuperada em ação da Guarda

Mais de 1kg de diversos tipos de drogas foi apreendido em ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste no final da noite desta terça-feira no Conjunto Roberto Romando. A ação dos GMs Lacerda, Villalon e Campos foi por volta das 23:40 na rua Hilda Heleno de Oliveira, Bloco 80.

A equipe tática fazia patrulhamento no local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas foram avistados dois homens em atitude suspeita. Ao notarem a aproximação da equipe, fugiram para os fundos do bloco pulando o muro do fundo tendo acesso a um telhado que dá acesso a outros blocos. Sumiram e não foi possível realizar a abordagem.

Mas próximo ao muro utilizado na fuga foi localizado uma sacola plástica contendo:

– 250 porções de maconha

– 21 frascos de lança perfume

– 93 eppendorfs de cocaina

– 43 pedras de crack

Totalizando aproximadamente 1.1kg de drogas.

Ocorrência registrada no plantão policial onde a autoridade presente realizou a apreensão de todo material ilícito.