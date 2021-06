Mais de 1700 alunos de Nova Odessa recebem kit alimentação em junho

Nesta semana, de 15 a 18 de junho, a Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria de Educação, faz a distribuição mensal de junho dos “kits alimentação” a 1.726 alunos da Rede Municipal de Ensino em situação de vulnerabilidade. As famílias devem procurar a escola municipal onde seus filhos estudam de terça a sexta-feira, das 8h às 17h, para retirar a sacola de alimentos.

Desde o começo do ano letivo, já foram distribuídos 6.391 kits, representando um investimento de mais de R$ 514 mil em recursos federais e municipais utilizados para viabilizar o benefício.

Por determinação do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, além das 900 crianças de famílias inscritas no programa federal Bolsa Família que já vinham recebendo o “kit” desde o lançamento da iniciativa, a Secretaria passou a incluir no programa outros alunos em situação de vulnerabilidade identificados em pesquisas realizadas pelas diretorias das próprias escolas municipais.

A medida vem ampliando o alcance do programa a cada mês e está contribuindo de forma mais efetiva no enfrentamento dos impactos sociais e econômicos da pandemia de Covid-19. “Praticamente, já dobramos o número inicial de beneficiados, e a meta para julho é atender um total de 2 mil crianças”, afirmou o secretário da Educação José Jorge Teixeira.

O “kit alimentação” está garantindo aos estudantes da Educação Básica matriculados em escolas da rede municipal a entrega de produtos alimentares previstos no PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) durante o período de suspensão das aulas presenciais.

De acordo com Juliana Pissaia, nutricionista do Setor de Alimentação Escolar do município, em Nova Odessa o kit ultrapassa a quantidade e a variedade de alimentos que as crianças consumiriam na merenda regular e inclui arroz, feijão, fubá, açúcar, farinha de trigo, óleo, macarrão, extrato de tomate, milho, ervilha, pão, leite em pó, achocolatado em pó e 6 caixinhas de bebidas lácteas. “Ainda acrescentamos a esse pacote itens de hortifrútis que variam de acordo com a sazonalidade dos alimentos. Desta vez, os beneficiados receberão banana e mandioca”, afirmou ela.

JULHO TAMBÉM TEM

O secretário da pasta reforça que, mesmo havendo confirmação do retorno parcial das aulas presenciais, previsto para 19 de julho, a distribuição dos “kits alimentação” será mantida no próximo mês e a merenda também será oferecida normalmente nas escolas. “Independentemente das regras oficiais de combate à pandemia que vierem a ser determinadas para as escolas, manteremos esse benefício para os alunos em julho”, explicou.

O secretário também lembrou do protocolo de volta às aulas que foi distribuído aos alunos e familiares. “É importante que pais, alunos e profissionais da educação mantenham os cuidados indicados no material para reduzir os riscos de contaminação do coronavírus no ambiente escolar”, salientou.

A rede municipal de ensino de Nova Odessa possui 25 unidades, entre creches, pré-escolas e escolas de Ensino Fundamental I, e conta com 55 diretores e especialistas, 400 professores, 200 integrantes nas equipes de apoio, atendendo atende cerca de 5,6 mil alunos.