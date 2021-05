Mais de 13 mil receberam a vacina contra gripe em Sumaré

Com mais de 13 mil pessoas vacinadas contra a gripe até a semana passada, Sumaré segue com a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. A campanha está na segunda etapa, sendo o público-alvo a Melhor Idade (a partir dos 60 anos) e professores.

A vacinação está disponível em todas as unidades de saúde (exceto nos “covidários”, que atendem somente pacientes com sintomas sugestivos para Covid-19), de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. Os grupos que já estavam inseridos na campanha podem continuar se vacinando. São eles: crianças de seis meses a menores de seis anos de idade, gestantes, puérperas (mulheres no pós-parto) e trabalhadores da Saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a necessidade de evitar aglomerações, o uso de máscara e do álcool em gel para higiene das mãos, e o respeito ao distanciamento social, a fim de prevenir o contágio pelo coronavírus. Sempre que possível, as pessoas devem se dirigir à sala de vacina sem acompanhantes (exceto crianças, que devem ser acompanhadas apenas por um responsável, e outros casos de extrema necessidade de acompanhamento).

“É fundamental que as pessoas dessa segunda etapa da campanha de vacinação contra a gripe sejam imunizadas. Em tempos de coronavírus, não podemos nos esquecer da prevenção às demais doenças. Por isso, cuidar da saúde é primordial por amor a você e ao próximo”, reforçou o prefeito Luiz Dalben.