Mais de 1000 vacinados contra Covid em Sumaré nesta sexta

Demarcação de fila de espera para distanciamento social, obrigatoriedade do uso de máscara para proteção facial, orientações sobre higiene das mãos! Seguindo à risca os protocolos de segurança em Saúde, a Prefeitura de Sumaré iniciou a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 ao grupo ampliado de profissionais da Saúde em Sumaré. Somente na sexta-feira (29), cerca de 1.100 pessoas foram vacinadas em mutirão que aconteceu no Centro Esportivo “Vereador José Pereira”.

Para o médico de Sumaré, doutor Wilson Urbini, esse foi o “começo de um grande dia”. “Depois de um ano fazendo quarentena e tomando todos os cuidados para evitar a contaminação da Covid-19, fui vacinado. A Esperança é o grande sentimento para podermos encontrar novamente nossos amigos de clube, de trabalho, nossos netos e demais familiares. Em nenhum momento perdi a esperança de dias melhores. Porque sempre acreditei naquelas pessoas que têm Doutorado na Medicina, na Ciência, nos infectologistas (Butantã, Fiocruz) e demais pesquisadores do mundo inteiro”.

A ação continua nesse sábado (30), das 8 às 12 horas no mesmo local. O Centro Esportivo fica na Rua Sebastião Raposeiro Júnior, Vila Yolanda Costa e Silva. Todos os trabalhadores da área da Saúde (mesmo os que não estão atuando diretamente na linha de frente de combate ao coronavírus) podem se dirigir até o local para receber a dose.

É obrigatória a apresentação de comprovante de vínculo com a cidade e com o serviço de saúde, como Carteira de Trabalho, registro da pessoa no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), contrato de trabalho, contrato de prestação de serviço ou holerite e comprovante de residência.

“Ampliar a vacinação para novos grupos é fundamental para a diminuição dos casos graves da doença que demandam internação e a redução das mortes por Covid-19. Aguardamos a chegada de novas doses para iniciar a aplicação da vacina nos demais públicos. Estamos confiantes e seguimos com fé, todos juntos contra o coronavírus!”, disse o prefeito Luiz Dalben.