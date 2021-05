Mais de 10 bairros podem ficar sem água na quinta em Santa Bárbara

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d´Oeste informa que na próxima quinta-feira (27) o abastecimento de água poderá ser afetado em alguns bairros em decorrência da execução dos serviços de interligações da rede de abastecimento de água de dois novos empreendimentos. As intervenções ocorrerão na Avenida Laerson Andia, no Jardim Firenze, e na Avenida Antônio Pedroso, no Planalto do Sol.

Com previsão de duração dos serviços das 8h às 13h, os bairros que poderão ser atingidos nesse período são: Firenze, Dona Margarida e Jardim Alfa, e as empresas Denso e TRBR. Na região da Zona Leste os bairros são: Planalto do Sol I e II, Jardim das Orquídeas, Nova Conquista, Jardim das Laranjeiras, Cidade Nova, Santa Fé, Terras de São Pedro e Joias de Santa Bárbara.

O DAE solicita a compreensão desta população e orienta que seja feito o uso racional da água reservada na caixa d´água residencial nesse dia. Para mais informações o DAE disponibiliza os telefones: 0800-770-3459 (ligação de telefone fixo) e 3459-5910 (ligação de celular e fixo).