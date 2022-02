Mais água. DAE investe R$1,3 milhão no Pós-Anhanguera

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana começou, nesta semana, as obras elétricas preparatórias para instalação de um novo conjunto motobomba que vai melhorar significativamente o abastecimento de água na região do Pós-Anhanguera. O investimento total é de R$1.345.946,03 de recursos próprios da autarquia.

Segundo o DAE, esse novo equipamento tem uma capacidade bastante superior de bombeamento do que o sistema atual, ampliando de 200 para aproximadamente 350 litros por segundo o volume de água enviado para os bairros desta parte da cidade.

Os trabalhos contemplam a troca da entrada e de alimentação de energia, que fica na Estação de Tratamento de Água (ETA), por uma de maior capacidade e, com isso, ser possível ligar a nova bomba que tem maior potência. Apesar disso, o consumo de energia deve ser reduzido em razão do tipo de ligação que está sendo implantada. Já foram realizadas as instalações de tubulação subterrânea e de caixas de passagem, além das adaptações construtivas na casa de força. Nesta quinta-feira (10), está sendo executada a montagem do painel de comando elétrico que fica nesta casa de força.

O superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, destacou que é um sistema bastante complexo, mas um passo fundamental para melhorar o abastecimento na região do Pós-Anhanguera, que inclui bairros como Antonio Zanaga, Vila Bela, Jardim Brasil, Vale das Nogueiras, Praias Azul e dos Namorados.

“Essa é mais uma etapa de ações do DAE para que a população desses bairros deixe de sofrer com a falta de água. Já tivemos a ampliação do sistema de reservação e a troca de uma das adutoras. Agora, com essa nova bomba mais potente, teremos de fato mais água chegando às torneiras, um compromisso do prefeito Chico Sardelli, que nos cobra diariamente medidas para que isso aconteça”, explicou Zappia.

A empresa Rizel Instalações Elétricas Ltda foi a vencedora do processo licitatório para realizar esse serviço, que deve ser concluído no prazo de seis a oito semanas.