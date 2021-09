Mais 532 empregos com carteira assinada foram gerados em Santa Bárbara d’Oeste durante o mês de agosto. Os dados foram divulgados nesta semana pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Governo Federal.

No ano o acumulado é de 2.788 empregos gerados no Município com carteira assinada, enquanto na análise dos últimos 12 meses o número sobe para 4.026 empregos formais gerados.