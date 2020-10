Mais 4 candidatos comentam início da campanha

A pedido do NM, alguns candidatos e candidatas a prefeito/a da região comentaram como foram os primeiros dias de campanha eleitoral. A maioria deles têm ido para a rua e já feito o corpo-a-corpo. Nesta sexta começou a campanha no rádio e na TV.

Veja os 1os comentários ainda feitos nesta sexta

KIM AMERICANA- As primeiras semanas da campanha têm sido muito positivas e vejo as próximas com otimismo. A receptividade das pessoas ao saber da minha candidatura tem sido excelente e me surpreendido inclusive com a procura espontânea para apoiarem nosso projeto. Nossa gente deseja ver uma Americana diferente e vejo que todo esse apoio é reflexo disso. Estamos reunindo um grupo forte de gente que faz!

LURDINHA AMERICANA– Foi uma ótima semana, fizemos reuniões pequenas e recebemos muito apoio.

RAFAEL PIOVEZAN- SANTA BÁRBARA Olha, os últimos dias tem nos permitido visitar todas as regiões da cidade. Conversas muito boas, em que tenho a oportunidade de me apresentar e falar um pouco da minha carreira, da minha vida, e da minha experiência administrativa nesses oito anos de governo do Denis. Visitando os centros comerciais da cidade, me reunindo na casa das pessoas, sempre sendo muito bem recebido, graças a Deus, estamos levando as nossas propostas, que se relacionam com tudo aquilo que o Denis fez nesses oito anos.

A nossa caminhada valoriza todos os desafios que superamos, e propõem, a todos que gostaram desse nosso jeito carinhoso de cuidar da cidade, a possibilidade de continuarmos a transformação de Santa Bárbara d’Oeste. Nossa caminhada é assim, dando valor para tudo que foi feito, com novas boas ideias para o futuro da cidade!

CAPITÃO JACKSON- NOVA ODESSA- Nossas propostas vão ao encontro das necessidades e dos anseios da população que está, carente, amedrontada e encontrou no nosso projeto segurança para mudar.