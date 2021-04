Mais 21 pessoas morrem de coronavírus em Sumaré

Sumaré segue em alta tanto nos novos casos quanto no número de mortes em decorrência do coronavírus. Nesta segunda-feira, o boletim atualizado do final de semana (incluindo o feriado de sexta), trouxe o registro de mais 21 mortes e 181 novos casos da doença.

Na publicação do boletim a prefeitura “esclareceu” os altos números, informando que aos feriados e finais de semana os dados não são divulgados – sendo incluídos todos no boletim de segunda-feira.