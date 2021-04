André Rossi e Leonardo Oliveira, ex-repórteres do jornal O Liberal, de Americana, deixaram o jornal e foram para a Casa Civil trabalhar com o secretário Cauê Macris (PSDB). Antes deles, já tinha ido para o projeto do tucano local George Aravanis, que tinha trabalhado na campanha do irmão Rafael Macris a prefeito de Americana.

A informação é que o jornal desfalcado trouxe de volta Ana Carolina Leal e Pedro Heiderich (ex-Tododia).