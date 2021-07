Mais 17,4 mil doses da vacina chegam

A Secretaria de Saúde de Americana informou que vai ampliar a vacinação de segunda dose contra a Covid-19 aos moradores com idade entre 43 e 49 anos. O município recebeu nesta quinta-feira (22) mais um lote contendo 17.444 doses de vacinas, o que vai possibilitar a continuidade da primeira aplicação, bem como ampliar a segunda dose em outras faixas etárias.

A vacinação avança e esta quinta-feira Americana não registrou mortes por causa da doença.

Ao todo foram 13.510 doses das vacinas Coronavac e AstraZeneca, para uso de segunda dose, além de 3.130 doses da AstraZeneca e 804 da Pfizer, para a primeira dose.

Nesta sexta-feira (23) o esquema de vacinação é o seguinte:

Primeira dose:

Receberão a primeira dose os moradores com 29 anos ou mais, gestantes e puérperas, pessoas com deficiência permanente e profissionais da Educação, todos com 18 anos ou mais.

Segunda dose:

Receberão a segunda dose os moradores com idade entre 43 e 49 anos, idosos com 60 anos ou mais, profissionais de saúde, profissionais da Educação com 45 anos ou mais, além de pessoas com comorbidade, com 18 anos ou mais.

O agendamento estará disponível a partir das 14h desta quinta-feira, por meio do site http://www.americana.sp.gov.br/saude/agendamentovacina.