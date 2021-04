Mais 14 morrem por coronavírus em Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta terça-feira (6) que foram registrados mais 14 óbitos por Covid-19. O aumento abrupto se deu em razão de dados represados durante o feriado prolongado da Semana Santa, além de alguns exames, cujos resultados foram enviados apenas nesta terça-feira.

Os casos de óbito foram:

– Um homem (54), morador do bairro Santa Maria, sem informações de doenças preexistentes, que faleceu no dia 30 de março;

– Um homem (68), morador do Parque Gramado, informações de doenças preexistentes, que faleceu no dia 31 de março;

– Uma mulher (44), moradora do bairro Jaguari, portadora de hipertireoidismo, que faleceu no dia 1º de abril;

– Um homem (41), morador do bairro Parque Nova Carioba, sem informações de doenças preexistentes, que faleceu no dia 1º de abril;

– Um homem (58), morador do bairro Jardim da Mata, sem informações de doenças preexistentes, que faleceu no dia 2 de abril;

– Uma mulher (79), moradora do Jardim Brasil, sem informações de doenças preexistentes, que faleceu no dia 2 de abril;

– Uma mulher (75), moradora do bairro Santa Maria, portadora de hipertensão arterial, que faleceu no dia 3 de abril;

– Uma mulher (56), moradora do Jardim da Balsa, sem informações de doenças preexistentes, que faleceu no dia 3 de abril;

– Um homem (71), morador do bairro Monte Verde, sem informações de doenças preexistentes, que faleceu no dia 3 de abril;

– Uma mulher (69), moradora do bairro Monte Carlo, sem informações de doenças preexistentes, que faleceu no dia 3 de abril;

– Um homem (50), morador do Jardim Mirandola, sem informações de doenças preexistentes, que faleceu no dia 3 de abril;

– Uma mulher (62), moradora do Parque Gramado, portadora de doença cardiovascular crônica e hipertensão arterial, que faleceu no dia 4 de abril;

– Uma mulher (72), moradora do bairro Frezzarin, sem informações de doenças preexistentes, que faleceu no dia 4 de abril;

– Uma mulher (78), moradora do Jardim da Paz, portadora de hipertensão arterial, que faleceu no dia 5 de abril.

Todos os pacientes que foram a óbito estavam internados no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Novos positivos

O município também teve confirmados 99 novos casos positivos, sendo 39 após realização de Testes Rápidos, dos quais 33 estão em isolamento domiciliar e seis já se recuperaram; e 60 após exames PCR, dos quais 21 estão em isolamento domiciliar, 25 já se recuperaram, além dos 14 óbitos registrados.

Novos suspeitos

O boletim trouxe 13 novos casos suspeitos da doença.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 14.060 casos positivos, sendo 32 internados, 394 óbitos, 415 em isolamento domiciliar, 13.219 recuperados e 104 casos suspeitos aguardando resultados de exames. Além disso, o município contabiliza agora 23.894 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo. A diferença para menos em relação aos casos descartados se deve à varredura no sistema, que identifica duplicidade de casos informados.

Ocupação de leitos

Nesta terça-feira (6), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 87% de leitos com respiradores (de 91 no total, 79 estão ocupados) e de 95% de leitos sem respiradores (de 105 no total, 100 estão ocupados).

A quantidade de leitos disponíveis para UTI e enfermaria está oscilando dia a dia, conforme o remanejamento de leitos contingenciais de cada unidade hospitalar. Isto para que seja possível atender a demanda de pacientes, conforme a necessidade da assistência, tanto para Covid-19 como para outras urgências, emergências e agravos. No último sábado (3) o Hospital Municipal recebeu mais cinco respiradores, elevando para 26 o número de leitos de UTI para Covid.

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é a seguinte: 54% com respiradores (de 26 no total, 14 ocupados) e 100% sem respiradores (de 42 no total, 42 ocupados). No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação de leitos é de 100% com respiradores (de 18 no total, 18 ocupados) e 69% sem respiradores (de 16 no total, 11 ocupados); no Hospital São Francisco a taxa é de 100% de leitos com respiradores (de 12 no total, 12 ocupados) e de 100% sem respiradores (de 21 no total, 21 ocupados) e no Hospital Unimed a taxa é de 100% de leitos com respiradores (de 35 no total, 35 ocupados) e de 100% de leitos sem respiradores (de 26 no total, 26 ocupados).