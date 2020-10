Maior roda gigante estaiada da América Latina vem em Camboriú

Famosa por seus arranha-céus de alto luxo, belas praias, hospitalidade e opções gastronômicas variadas, Balneário Camboriú, em Santa Catarina, ganha novo empreendimento turístico que deve atrair ainda mais visitantes e movimentar a economia da região: a Big Wheel. Com 65 metros de diâmetro, será a maior roda gigante estaiada da América Latina, similar à London Eye, em Londres. Além de ser mais um ícone de lazer para a cidade, o empreendimento pode impactar no aumento pela procura de imóveis no município, principalmente próximo à atração.

A Big Wheel está sendo instalada no costão do Pontal Norte, de frente para a orla da famosa Praia Central, que recebe milhares de turistas durante o verão na alta temporada, sendo mais de um milhão só no Réveillon. No entanto, o consultor do mercado imobiliário e CEO da Sort Investimentos, Renato Monteiro, analisa que a procura pela cidade está se tornando menos sazonal, ou seja, com a roda gigante e o novo Centro de Eventos, Balneário Camboriú deve atrair turistas e negócios o ano todo, movimentando a economia também na baixa temporada.

“A cidade está ampliando seus equipamentos turísticos e a procura das pessoas por imóveis irá além do interesse pelas belezas do litoral para passar férias, como uma segunda residência ou para investimentos pelos índices de valorização, a cidade irá atrair profissionais do segmento de eventos, negócios e turismo na baixa temporada”, comenta Monteiro.

Altos índices de valorização imobiliária

Conhecida como a “Dubai brasileira”, Balneário Camboriú possui um dos mais altos índices de qualidade de vida do país (IDH), segundo o IBGE, além de estar entre os melhores municípios para morar no Brasil, conforme a Organização das Nações Unidas (ONU). Já a valorização imobiliária, especialmente em frente ou próximo ao mar, supera os 15% anual, bem acima da inflação. Com a instalação de mais um equipamento turístico, aliado a esses índices, a cidade também pode atrair investidores do setor imobiliário e registrar um aumento pela procura por imóveis, principalmente com boa localização e vista para a nova atração, o que deve impactar na valorização imobiliária.

Monteiro acrescenta que com a nova atração aumentará a circulação de pessoas na região. Segundo estimativa repassada pela assessoria da Big Wheel, será de cerca de 320 mil pessoas por ano, impactando em outros setores como segurança, comércio local, gastronomia, rede hoteleira e infraestrutura.

“A procura por imóveis pode crescer em torno de 10%. Constatamos isso com base no aumento do fluxo de pessoas no local e em pesquisas técnicas e análises de índices de renomadas instituições, como o IBGE. Esses dados, presentes e atualizados constantemente em nosso “Guia do Investidor”, disponível no site da Sort para consultas, ajudam nossos clientes a tomarem a melhor decisão na hora de investir, sempre com embasamento em dados concretos. Também nos permitem fazer projeções, apontando as melhores oportunidades aos clientes que desejam rentabilizar seus ativos imobiliários”, explica.

“A exemplo de outros lugares que se valorizaram com um empreendimento turístico, a Big Wheel deve atrair mais pessoas para a região e, consequentemente, impulsionar a abertura de novos comércios para atender a demanda local. É uma condição que, aliada à outras questões como a segurança, a acessibilidade e os constantes lançamentos de construtoras, nos dão perspectivas positivas para a valorização imobiliária do entorno. É, com certeza, um momento favorável aos investimentos, com taxas de juros de financiamento baixas e retornos acima da inflação”, complementa.

O prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, acrescenta que, recentemente, o município investiu na construção do molhe do Pontal Norte, próximo à estrutura da roda gigante e que já se tornou um novo atrativo turístico. Além disso, a despoluição do Rio Marambaia proporcionou a balneabilidade da praia naquela região.

“Balneário Camboriú passa por um processo de requalificação, estamos subindo de patamar. Novos investidores têm trazido projetos para a cidade compatíveis com este novo status alcançado, como a Big Wheel, que é uma afirmação desse novo momento da cidade. Na esteira desse crescimento de qualidade nos atrativos e nos investimentos vem a valorização imobiliária, a criação de novos e melhores empregos, enfim, todo um ciclo virtuoso na nossa economia”, afirma o prefeito.

Vista panorâmica da cidade e da orla

A Big Wheel terá 65 metros de diâmetro e 36 cabines climatizadas com Wifi e visão 360°. A altura total será de 82 metros acima do nível do mar, o que proporcionará vista panorâmica da cidade e da orla. Ou seja, um novo ângulo para tirar fotos e registrar as belezas da cidade, algo cada vez mais relevante na hora de escolher o local para investir, segundo Renato Monteiro.

“Também com a evolução exponencial das redes sociais, o local se tornará um ponto belíssimo para fotos. O lugar “instagramico” é hoje extremamente relevante na hora de construir um empreendimento e a roda gigante, com certeza, irá atrair muitas pessoas para registrar e eternizar esses momentos”.

Além da Big Wheel, o local contará com área de alimentação, bomboniere, loja de suvenires e será integrado a estrutura do deck do Pontal Norte. O restante da área total do terreno, com 37,5 mil m2, terá trilhas, mirantes e espaços de estudos ambientais dentro de uma Reserva Particular do Patrimônio Natural.

“É uma tendência e necessidade mundial a valorização ambiental e a Big Wheel terá um espaço ecológico que pode vir a ser um dos destinos da cidade mais procurados”, afirma Monteiro.

Sobre a Sort Investimentos

A Sort Investimentos atua no mercado imobiliário, na seleção e gestão de imóveis com foco no investidor dos diferentes perfis. Com uma equipe especializada no mercado imobiliário e econômico nacional e internacional, oferece serviços completos no processo de compra, locação, administração e venda de imóveis e terrenos residenciais, comerciais e industriais, além de consultoria e suporte jurídico.

É comandada por Renato Monteiro, que carrega 10 anos de experiência no mercado imobiliário logístico e de luxo internacional. Trouxe dos EUA um modelo inovador baseado no cooperativismo. É também dirigida pelo seu sócio Douglas Curi. Tem atendimento em Nova Iorque por meio de um dos maiores nomes do mercado imobiliário norte-americano, o renomado executivo Howard Morrel.

Lançada em 2018 e, pelo sistema diferenciado que aplica ao mercado brasileiro, a Sort Investimentos já atendeu em torno de 3 mil clientes. Em um curto período de atividades, conta com mais de R$ 3 bilhões em ativos sob assessoria e é uma das maiores lojas virtuais de imóveis em Santa Catarina.

