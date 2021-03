Maior área verde de Sumaré, Horto Florestal recebe 800 novas árvores

Cerca de 800 novas árvores em duas semanas. Esse é o resultado do trabalho desenvolvido no Horto Florestal pela Prefeitura de Sumaré, por meio do projeto Replantar da Secretaria Municipal de Defesa, Proteção e Preservação do Meio Ambiente. As mudas são de espécies nativas e frutíferas que foram cultivadas no Viveiro Municipal, berçário de árvores que está situado dentro do Horto.

Além do plantio, as equipes também realizam os aceiros preventivos no local. Esses espaços isentos de vegetação ajudam a evitar a propagação do fogo em caso de queimadas, preservando a área verde.

“Sumaré conta com mais de 30 mil novas árvores, que começaram a ser plantadas em 2017 e hoje oferecem mais qualidade de vida a nossa população. As ações de plantio vão continuar, assim como a conservação dos espaços verdes em toda a cidade”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Os plantios cumprem Termo de Ajuste de Conduta (TAC) que prevê 15 mil novas árvores na região do Horto Florestal. Até o momento, cerca de 10 mil exemplares arbóreos já foram plantados.

O Horto Florestal de Sumaré, gerido pela Secretaria Municipal de Defesa, Proteção e Preservação do Meio Ambiente, está localizado na Estrada Municipal Teodor Condiev, com entrada gratuita, seguindo os protocolos de prevenção à Covid-19.