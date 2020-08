Maine se posiciona como sucessora política de Omar

Filha do prefeito Omar Najar/MDB que mais se afeiçoou à política e que é presidente do Fundo Social de Solidariedade da cidade, a empresária Maine Najar se posicionou esta semana como provável herdeira de Omar na política local e regional.

Em uma transmissão na rádio da família comemorando o aniversário do prefeito na semana passada, Maine foi questionada se havia sido ‘picada’pelo ‘bichinho da política’. E a resposta foi sim, em uma declaração que também trouxe toda sua admiração pelo pai prefeito.

Orgulhosa do trabalho realizado à frente do fundo, Maine deu a entender que vai se articular a partir de 2021 para talvez vir candidata a deputada em 2022. “Precisamos defender o legado de todo o trabalho que meu pai fez esses anos e talvez este seja o caminho”, disse.

Maine também diz se animar com a recepção do trabalho que teve à frente do Fundo Social. “Viramos referência no Estado e o FS renasceu. Foi um trabalho maravilhoso que toda nossa equipe fez em conjunto”, afirmou.

Dona de olhar parecido com o do pai e de fala firme, Maine revela sentir ‘frio na barriga’ ao mesmo tempo que quer encarar o desafio. “Ser sucessora dele é pressão! É um orgulho ter esse “título”! Ele me ensinou a trabalhar sob pressão, até o jeito que ele olha sei o quer dizer!”, disse.