Maiara, Maraísa e Marília Mendonça homenageiam assessora no Te Devo Essa! Brasil

Um programa emocionante irá marcar o “Te Devo Essa! Brasil” deste sábado, 19 de junho. Nesta semana, Maiara, Maraísa e Marília Mendonça vão surpreender sua assessora de imprensa, Silvia Colmenero, com uma reforma incrível em toda a área social de sua casa. “A gente conheceu a Silvia seis anos atrás, bem quando a gente começou a fazer sucesso mesmo“, afirma Maiara. “Ela conseguiu trazer o nome Marília Mendonça ali no começo, quando ninguém sabia quem eu era“, destaca a cantora. De férias, a homenageada nem imagina o que a aguarda no retorno ao lar, que ficará renovado e com espaços integrados. “Estamos trabalhando de domingo a domingo para conseguir entregar a tempo“, declara o arquiteto Renato Mendonça.

“A Silvia é realmente muito importante para elas. A responsabilidade que a gente tem nas mãos é imensa“, completa o apresentador Dony De Nuccio. Durante o processo, “As Patroas” colocam a mão na massa e Maiara declara: “realmente vi que a vida de pedreiro é uma vida difícil, mas eu gostei“. “É porque você não faz isso todo dia, aí você gostou“, brinca Maraísa. “Até eu, que sou a mais preguiçosa de sair de casa, estou envolvida“, comenta Marília. Ao voltar e se deparar com o projeto executado, Silvia não esconde a emoção e vai às lágrimas: “a sensação é que eu estou em um cenário de novela!“. “Você merece muito mais, queremos mostrar um pouquinho do que você representa na nossa carreira“, celebra Maraísa.