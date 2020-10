Maiara e Maraisa vão inaugurar espaço de shows com distanciamento social

“Chegou a hora de descer do carro e curtir bons shows da maneira que eles merecem: dançando e cantando com muita empolgação. E é lógico, sem deixar de lado a segurança e o conforto proporcionados por um espaço multicultural planejado minuciosamente”, comemora Patrik Cornelsen, diretor da Planeta Brasil Entretenimento. Um dos responsáveis pelo projeto do Planeta Drive-In, que há meses oferece entretenimento seguro para os paranaenses, o produtor acaba de anunciar a evolução do modelo drive-in: a Arena Planeta Drive-In Pinhais, implantada na cidade de Pinhais (PR), na Região Metropolitana de Curitiba (PR), que vai receber, a partir do dia 24 de outubro, grandes shows nacionais com o público posicionado em áreas reservadas para até quatro pessoas.

O projeto, que vai ocupar o tradicional Expotrade, está alinhado com o decreto municipal publicado pela Prefeitura Municipal de Pinhais, e está liberado para implantação. A Arena Planeta Drive-In será o maior espaço de shows com distanciamento social do Brasil, com capacidade para quase 3 mil pessoas, que serão divididas em 692 camarotes (4m² cada) com distanciamento social entre eles. “O formato drive-in foi uma grande escola para nós. Aprendemos muitas coisas nos últimos meses e chegamos ao projeto ideal para a realização de shows com distanciamento social. Hoje, temos uma opção única no país, 100% aprovada pelos órgãos municipais”, detalha Nelson Bolduan, diretor do Expotrade.

Na Arena Planeta Drive-In não existirá qualquer forma de aglomeração e o modelo foi pensado seguindo as melhores referências de eventos já realizados na Europa e na Ásia. Chegando ao espaço, o público terá que respeitar os horários predefinidos para a ocupação de cada uma das áreas reservadas, mas antes disso passará por um processo de higienização e medição de temperatura. Além disso, os colaboradores envolvidos na produção serão submetidos a protocolos de higienização, exames e esterilização total, inclusive de pertences, antes do início de suas atividades. A venda de alimentação e bebida será feita via aplicativo, e os produtos serão entregues desinfectados. Até mesmo o uso dos sanitários será solicitado e agendado via aplicativo, pois apenas uma pessoa por vez será autorizada a acessar a o espaço dos banheiros. Além da limpeza tradicional, os sanitários são dotados de um moderno sistema de esterilização de ar.

Outro grande diferencial da estrutura da Arena Planeta Drive-In fica por conta de sua tecnologia pioneira, que possibilita a transmissão de tudo o que acontece no palco em incríveis telões de led, com resolução 4K. O espaço contará com três telões, que juntos irão somar mais de 230m², que irão impressionar o público pela altíssima definição. “Desenvolvemos um projeto inédito para que o público tenha uma experiência única e completa, com a estrutura de telões que levará todos para dentro do palco. Tudo isso com exibição em altíssima definição, de tirar o fôlego. Cada detalhe da Arena Planeta Drive-In foi pensado para surpreender, e temos certeza de que essa experiência será inesquecível”, comenta Anderson Blank, diretor da Led One, empresa responsável pelas tecnologias adotadas no novo espaço.

Inauguração: Maiara & Maraisa

Com inauguração confirmada para o dia 24 de outubro, a Arena Planeta Drive-In Pinhais terá uma programação repleta de grandes atrações musicais nacionais, que irão balançar quem sentia falta de curtir um bom show como nos bons tempos: dançando, cantando, brincando e tomando uma bebidinha de qualidade. Para a abertura oficial do maior espaço de shows com distanciamento social do Brasil, uma dupla que arrasta multidões pelo país: Maiara & Maraisa.

Consideradas uma das grandes referências da música sertaneja brasileira na atualidade, as irmãs mato-grossenses Maiara e Maraísa ganharam destaque com suas vozes potentes e muito talento para composição. As gêmeas cantavam em festivais desde os 5 anos de idade e passaram toda a infância e adolescência se dedicando a aulas de canto e instrumentos. Aos 18 anos, incentivadas por produtores, apostaram na música pop e gravaram o primeiro álbum sob o nome de “Geminis”. Pouco tempo depois, decidiram enfrentar o preconceito do mercado e optaram por retomar suas raízes sertanejas, se apresentando como uma dupla feminina.

Apadrinhadas pelos consagrados Jorge & Mateus, as irmãs ganharam notoriedade entre os fãs da música sertaneja com a canção “No dia do seu casamento”, lançada em 2014. O destaque nacional veio no ano seguinte com o lançamento do álbum e DVD “Ao vivo em Goiânia”. Desde então, a dupla se transformou em um dos grandes fenômenos das rádios brasileiras e arrasta multidões por onde passa, ecoando outros hits como “10%”, “Medo Bobo”, “Sorte que cê beija bem” e “Bengala e crochê”.

“Vemos um público sedento por entretenimento e bons shows, e que esperava o momento certo para voltar a curtir momentos como esses. Nos últimos meses, recebemos centenas de pedidos especiais. Pensando nisso, preparamos uma programação muito interessante, com atrações semanais para todos os gostos. Temos shows e eventos agendados até o mês de dezembro. Aos poucos, vocês ficarão sabendo de todos os detalhes”, completa Patrik Cornelsen.

A Arena Planeta Drive-In Pinhais vai funcionar no Expotrade Pinhais (Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel, 10454), a partir do dia 24 de outubro. Os ingressos para as primeiras atrações, com vendas antecipadas e online, estão disponíveis no site www.planetadrivein.com.br. Cada ingresso, que pode ser parcelado em até 3 vezes no cartão de crédito, dará direito a uma área reservada com capacidade para até quatro pessoas. Para mais informações, acesse o perfil oficial do Planeta Drive-In no Instagram (@planetadrivein).