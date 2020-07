Mahomes tem maior contrato da história do esporte

Um valor jamais visto. Estonteante. Um contrato de 10 anos por US$ 450 milhões (cerca de R$ 2,3 bilhões). E não, não há erro de digitação. Segundo a ESPN, este é o acordo alcançado pelo quarterback Patrick Mahomes com o time de futebol americano dos Kansas City Chiefs. O negócio mais caro da história dos esportes norte-americanos.

O jogador de 24 anos, MVP do último Super Bowl, está em Kansas City desde 2017 e ainda tinha um período de dois anos no contrato anterior para cumprir, com o qual ganhará US$ 27,6 milhões. Somados a US$ 450 milhões por mais 10 anos, fazem um total de US $ 477,6 milhões em 12 temporadas. Com bônus, Patrick Mahomes poderia embolsar mais de meio bilhão de dólares.

O acordo quebra o recorde de Mike Trout, que tinha assinado um acordo de 12 anos por US$ 426,5 milhões com o Los Angeles Angels em março de 2019 na Major League Baseball.

Em abril, o clube havia decidido por ampliar o vínculo com jogador até 2021. Com o novo contrato, Mahomes jogará pelos Chiefs pelas próximas 12 temporadas, até 2031.