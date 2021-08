Magnetis reposiciona marca por nova experiência ao investidor

Com mais de 5 anos no mercado, a Magnetis, primeira gestora de investimentos digital do país, adota uma nova identidade visual e um novo posicionamento de mercado. A mudança é fruto do lançamento de novos produtos da marca, como o Magnetis Infinity, que oferece acesso a fundos exclusivos, voltado para atender o segmento de alta renda.

Com esse movimento, a empresa quer, cada vez mais, oferecer uma experiência personalizada para seus clientes. Todo o projeto foi desenvolvido internamente pelo time de marketing da fintech, e todas as plataformas passaram por processos de rebranding, inclusive o site.“Nosso objetivo é trazer uma comunicação mais alinhada e direcionada aos clientes, além de torná-los cada vez mais promotores da marca. Oferecendo a melhor experiência de investimentos, transparência e eficiência para quem quer investir seu dinheiro com a gente. Tudo foi pensado para trazer mais praticidade, para além de uma curadoria de investimentos personalizada e diversificada. Queremos ajudar nossos clientes a ganhar tempo investindo de forma inteligente”, destaca Juliana Frediano, Gerente de Marketing da Magnetis.

Sobre a Magnetis – Magnetis é a primeira gestora de investimentos digital fundada no Brasil. Desde 2015, usa a tecnologia para ajudar as pessoas a investir melhor, oferecendo a melhor rentabilidade ajustada ao perfil de cada cliente. Com algoritmos que escolhem as melhores carteiras e um time de consultores sempre à disposição, já montou mais de 350 mil planos de investimento. Foi vencedora do prêmio Fintech Awards Latam em 2017, na categoria modelo de negócios. É parceira da Julius Baer Family Office, subsidiária do grupo suíço Julius Baer e maior gestora independente de patrimônio de alta renda no Brasil. Saiba mais em: www.magnetis.com.br