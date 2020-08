Maestro Benito Juarez falece 87 anos

Por meio das redes sociais, o prefeito de Campinas, Jonas Donizette, informou, com profundo pesar, o falecimento do maestro Benito Juarez, que foi diretor artístico e regente da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas por 25 anos. Em razão de sua morte, o prefeito Jonas Donizette decretou luto oficial de três dias em Campinas.

O maestro Benito Juarez de Souza nasceu em 17/11/1933 em Januária, Minas Gerais. Benito Juarez foi um importante regente, que trabalhou tanto com orquestra quanto com coro (muitas vezes propondo concertos que juntassem diferentes grupos) e que valorizava muito a música popular brasileira.

Esteve à frente da OSMC durante 25 anos, período em que a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas se consagrou internacionalmente. Conquistou diferentes públicos pela pluralidade de repertórios, que transitaram entre o erudito e o popular, com maestria e excelência. Comprometida com seu tempo musical (e histórico), a Sinfônica participou dos comícios das “Diretas Já”, em abril de 1984, em São Paulo, em momento antológico.

Com esta orquestra, realizou muitos concertos de repertório variado e obteve muitos prêmios e muito reconhecimento. Paralelamente, trabalhou desde a fundação em 1967 com o CORALUSP. Foi um dos fundadores do grupo, e através de décadas realizou um importante trabalho com o grupo, tendo feito até mesmo concertos no exterior, além de gravações para a TV Cultura. Fundou também a Banda Sinfônica do Exército, criada em 2002, e foi seu regente titular e diretor artístico-musical. Além disso, criou o Departamento de Música e a Orquestra Sinfônica da Unicamp, instituição na qual atuou como professor de regência do seu Instituto de Artes.