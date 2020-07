Mãe e filha morrem de coronavírus em Santa Bárbara

O coronavírus matou duas pessoas da mesma família em um intervalo de 4 dias. Wilma Rosa Mella, de 85 anos, faleceu neste sábado vítima da doença e no último dia 14, a filha Márcia Helena Mella de Souza, de 48 anos, também faleceu.

Wilma, que trabalhava com reciclados, era muito conhecida onde residia, no Jardim Santa Rita de Cássia. Já Márcia morava no Bosque das Árvores.

A neta de Wilma, Milena de Godoy, divulgou um desabafo em suas redes sociais:

”Venho avisar que minha avó Vilma Mella veio a falecer. Em 3 dias esse maldito vírus levou 2 da nossa família ainda tem gente que acha que é brincadeira? Só quem está passando para saber o quanto está doendo, ver a dor da minha mãe enterrar a irmã, e agora a mãe, sem ao menos poder se despedir”.