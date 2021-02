Mãe busca mulher que teve último contato com filho que morreu em acidente

A mãe do Vinícius Vini Carvalho, o popular Papiros, rapaz que sofreu um acidente de Mobilete no dia 24/05/19 na rua Nivaldo Rossi bairro Asta em frente a padaria do Léo e infelizmente faleceu, procura uma mulher que ajudou seu filho horas antes de ele morrer.

Abaixo vai o relato de Renata Carvalho com o telefone de contato-

Tive informações que na hora do acidente teve uma moça que prestou os primeiros socorros a ele,mais infelizmente não souberam me dizer quem seria essa moça,a única coisa que souberam me dizer que se trata de alguém que trabalha na área da saúde.Preciso muito encontrar essa moça peço por favor se alguém souber quem seria essa moça ou até mesmo conhece-la ou vc mesma por favor entra em contato comigo pelo fone 19 98991-8566 é whatsapp também.

Preciso muito falar com essa pessoa para eu saber se meu filho falou alguma coisa para você de mim. Preciso saber para eu tranquilizar meu coração é só um pedido de uma mãe com o coração partido.