Mãe atende pedido de filha e faz café da manhã para coletores

Uma cena linda aconteceu em Santa Bárbara na manhã desta terça-feira. Sofia Tolini de Souza, de apenas 6 anos, pediu a sua mãe que fizesse um café da manhã especial para os coletores de lixo.

Foi então que Talita Tolini resolveu atender o pedido da filha e montar uma mesa com o café para os coletores, que ficaram bastante felizes com a atitude. A ação foi realizada no bairro Mollon, onde a avó de Sofia mora.

“Ela sempre gostou de conversar e dar bom dia pra eles. Fica feliz quando eles a cumprimentam e dão atenção a ela. Aí mostrei uma publicação no Instagram (que acho que foi de uma criança de outro país) e ela na hora me pediu se podia fazer um bolo pra eles. Eu e minha mãe amamos a ideia dela e a ajudamos a preparar o café”, disse Talita.

Talita conta que Sofia sempre acena para os coletores e que ensina a garotinha da importância do trabalho realizado por eles.

“Eu sempre tentei explicar pra ela a importância de todo trabalho. Sempre falei que todos nós dependemos do trabalho dos coletores e ela sempre admirou quando eles passam, sempre cantando e rindo aqui na rua. São esses valores que quero que ela tenha desde agora. Acredito estar no caminho certo, porque hoje, ao ver a alegria dela através desse gesto simples, vi que está dando certo”, contou a mãe orgulhosa.

Veja a ação de Sofia, feliz em servir o café para os colegas: