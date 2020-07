Madrugada começa com menor detido por droga

A madrugada desta quarta-feira começou com ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste no conjunto dos Trabalhadores. Por volta dos 0:05 minutos do dia, os agentes estiveram na rua Antônio Benedito Theodoro e detiveram um adolescente/menor de idade.

A equipe tática fazia patrulhamento quando visualizou 2 rapazes na calçada. Com a aproximação da equipe , D., 16, fugiu para o interior de uma casa. Ele logo foi abordado e consigo nada de ilícito localizado, mas seu amigo C., 15, foi abordado ainda na calçada.

Submetido a busca pessoal e nada de ilícito foi localizado; mas foi feita então uma varredura nas imediações do local da abordagem e localizado dentro de um cano para o escoamento d’água:

– 66 micro tubos de cocaína

– 26 porções de maconha

– 13 porções de cocaína embalada em saco plástico.

Indagados a respeito do entorpecente, C. assumiu a propriedade bem como ser o responsável pela venda naquele período informando ainda ter sobre seu guarda roupas mais 5 Micro tubos de cocaína e R$30 provenientes da venda do entorpecente.

Fatos narrados a autoridade policial que após tomar conhecimento dos fatos determinou a apreensão do entorpecente e dinheiro liberando os adolescentes a seus responsáveis para posteriormente se apresentarem ao fórum do município para q sejam tomadas medidas sócio educativas.