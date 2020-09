Madrugada. Carro bate no poste e um morre

(Foto: Polícia Militar)

Uma pessoa morreu depois que o carro em que ela estava colidiu com um poste no bairro Chácara Letônia, em Americana. O acidente aconteceu no final da madrugada desta quinta-feira e o carro levava cinco pessoas. Equipe da Polícia Militar foi acionada para se deslocar até o bairro. Os policiais logo se depararam com um veículo colidido com um poste de energia elétrica.

O Corpo de Bombeiros já estava no local, dois passageiros foram encaminhados para o Hospital Municipal, outros dois para o Pronto Socorro do bairro Antônio Zanaga, e uma mulher permaneceu no local, onde foi confirmado seu óbito. Foi acionada a equipe do Instituto de Criminalística (IC) de Americana, que fizeram a perícia do local do acidente. Após isso, o veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio municipal.

Em contato com os envolvidos, eles contataram que ingeriram bebidas alcoólicas e que o condutor estava dirigindo em alta velocidade. Foi recolhida amostra de sangue do investigado e será encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML), para a constatação de dosagem alcoólica.

Após PolicialPadrao.com.br