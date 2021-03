Macris visita novo Secretário da Casa Civil, Cauê

O deputado federal Vanderlei Macris visitou pela primeira vez, na tarde desta sexta-feira, 19, o novo Secretário da Casa Civil do Governo de São Paulo, Cauê Macris. Deputado estadual e ex-presidente da Alesp, Cauê foi nomeado para conduzir a Pasta na última terça-feira, 16.

No encontro oficial realizado no Palácio dos Bandeirantes, Macris destacou a experiência de Cauê para a função e se colocou à disposição na esfera federal. “Fiz questão de ressaltar que o Cauê pode contar comigo a nível nacional. Principalmente na discussão do Orçamento Federal e como ele será conduzido. Há uma discussão muito grande hoje, são 70 deputados preocupados em como o Orçamento vai tratar São Paulo. E o Cauê entra como uma figura chave neste processo de articulação para preservar os interesses do Estado”, disse.

Também foi discutido o enfrentamento à pandemia. “Hoje o problema mais sério é a pandemia e há uma grande preocupação do governo com este grave momento, que pode piorar. Todo o governo está numa prioridade absoluta nesta questão, mas sem deixar de focar na administração do nosso Estado”, completou.

O parlamentar também destacou que a questão local também foi abordada, os desafios regionais e possíveis contribuições para superá-los.