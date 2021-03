Macris recebe a primeira dose da vacina do Butantan

O deputado federal Vanderlei Macris recebeu na manhã desta sexta-feira, 26, a primeira dose da vacina CoronaVac, do Butantan, em Americana. O parlamentar integra o grupo de 70 anos e recebeu a primeira dose da imunização, de acordo com o planejamento estadual, no sistema drive-thru, realizado no Portal de Entrada da cidade.

Macris, que testou positivo para o Covid em setembro do ano passado, quando chegou a ficar internado por quatro dias, destacou a importância da realização. “Não há palavras para expressar o sentimento de gratidão por receber a vacina. Só quem teve essa doença sabe a gravidade que é. Infelizmente vivemos o pior pico da pandemia, por isso a vacina é um alento, uma esperança sem igual. Aguardei como todos os brasileiros o meu dia, e ele chegou. Estou muito feliz e espero que todas as faixas etárias sejam imunizadas o quanto antes”, disse.

O deputado ainda ressaltou os esforços de São Paulo para a imunização. “Hoje o Butantã anunciou a ButanVac, 100% nacional, além de ser responsável pela CoronaVac que eu acabei de receber. É inegável os esforços do governador João Doria priorizando a vacina. Se hoje estamos avançando na imunização no país, como método eficaz para combater à pandemia, é graças aos avanços em São Paulo, responsável por 9 em cada 10 vacinas aplicadas”, completou.