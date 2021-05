Macris ‘parabeniza’ Nova Odessa anunciando R$ 800 mil

Às vésperas do aniversário de 116 anos de Nova Odessa, o deputado federal Vanderlei Macris (PSDB/SP) anuncia novos investimentos de R$ 800 mil para o setor da saúde e social, atendendo ao pedido do ex-prefeito Benjamin Bill Vieira de Souza e vereadores. A cidade comemora aniversário na próxima segunda-feira, dia 24 de maio.

“Este é meu presente de aniversário para Nova Odessa. Fico muito feliz em anunciar esses investimentos em benefício dos novaodessenses, nesta data especial”, disse. Com base representativa no município, Macris teve papel importante na intermediação de recursos que fizeram o ‘Paraíso do Verde’ ter obras, por exemplo, como o seu primeiro viaduto.

“Sempre contribui com meus mandatos em Nova Odessa, uma cidade que faz parte da minha história política. Esse trabalho se potencializou junto com o Bill, como chefe do executivo ele lutou muito por recursos, estava sempre em Brasília e em São Paulo buscando melhorias, e essa parceria resultou em diversas obras que me orgulho em ter intermediado junto com Cauê, como é o caso do novo viaduto”, acrescentou.

Desta parceria, Nova Odessa também recebeu nos últimos anos uma nova rodoviária, além da revitalização da estrada Rodolfo Kivitz, recapeamento de diversas ruas da cidade, o novo Centro de Feiras e Eventos, e a construção da Etec no Jardim Alvorada.

“É importante a prestação de contas do nosso trabalho para a população. A cidade tem confiado no meu mandato, que tem duas vertentes, as votações em Brasília de acordo com o que espera a sociedade, e também a presença nos municípios, indicando emendas, lutando por investimento, como aqui em Nova Odessa”, ressaltou o parlamentar.

A saúde também é prioridade do trabalho do deputado Macris. Nova Odessa recebeu só no passado, para o combate a Covid-19, cerca de R$ 1,5 milhão, além de recursos para custeio da atenção básica saúde, que é o primeiro atendimento dos pacientes na rede pública municipal.

“A saúde tem total atenção na nossa destinação de investimentos, porque é o setor que cuida da vida das pessoas e que sempre carece de atenção e investimentos”, finalizou.