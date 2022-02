Macris entrega veículo para Cruzada das Senhoras Católicas

O deputado federal Vanderlei Macris entregou oficialmente na manhã desta quarta-feira, 9, um veículo 0km para a Cruzada das Senhoras Católicas, entidade beneficiente de Americana. A conquista da viatura de atendimento se deu por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 60 mil, indicada no orçamento de 2021.

A Cruzada das Senhoras Católicas atende cerca de 400 pessoas em situação de vulnerabilidade, encaminhadas pelo CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), através do suporte de assistência social e psicológico, atuando nas regiões do Zanaga, Jardim Guanabara e região do Monte Verde.

Macris reforçou a satisfação em poder contribuir. “As entidades são um pilar fundamental dos municípios, chegando muitas vezes aonde o poder público não alcança, por isso, no meu trabalho, tenho destinação de recursos certos para essas instituições. A Cruzada das Senhoras Católicas, por exemplo, realiza um atendimento essencial para quem mais precisa”, disse.

Paulo Roberto, presidente da Cruzada, falou sobre a importância da conquista. “Nós queremos agradecer a atenção e o carinho do deputado Vanderlei Macris, não só com a Cruzada, mas com todas as entidades e órgãos da cidade, que ele tem ajudado muito. A atenção dele, principalmente conseguindo esse carro, vem de encontro com a demanda grande que temos em diversos bairros, possibilitando deslocamento da equipe, com visitas e assistência necessária”.