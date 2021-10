Macris emplaca recursos para os hospitais São Francisco e Seara

Com atendimentos ao Sistema Único de Saúde (SUS), os hospitais filantrópicos São Francisco e Seara receberão recursos do Governo de SP por meio do programa Mais Santas Casas.

Os dois hospitais contemplados foram incluídos no programa estadual e receberão o repasse para auxiliar o SUS nos serviços prestados à população, recebendo anualmente R$ 223,9 mil (Hospital Psiquiátrico Seara) e R$ 45,4 mil (Hospital São Francisco).

“Esse é um importante investimento para os hospitais filantrópicos, que prestam serviço à população. Vale destacar que a destinação da verba é para atendimento de pacientes do SUS. No caso do São Francisco, a ajuda vai diretamente para o setor de pediatria, e no Seara, a verba contempla todo importante serviço psiquiátrico realizado”, ressaltou o deputado federal Vanderlei Macris.

De acordo com informações da gestão municipal, Americana possui cerca de 8 leitos de internação pediátrica e dois leitos de UTI Neonatal no Hospital São Francisco. A unidade também atende o setor público com exames de cintilografia, são cerca de 10 procedimentos ao mês.

O Mais Santas Casas ampliará em 25% os recursos já destinados anualmente por meio de convênios, destinando mais de R$ 250 milhões extras neste tipo de auxílio financeiro e passará a alcançar 333 entidades, número 2,5 vezes maior que o de beneficiados até então – eram 130 conveniadas pelos programas pré-existentes.

Saúde

Além dos recursos para os Hospitais Filantrópicos, Americana foi contemplada através do mandato do deputado Vanderlei Macris com outros investimentos para setor de saúde pública em 2021. Foram cerca de R$ 2,7 milhões de verba estadual confirmadas em abril para combate a Covid-19, mais especificamente para custeio de leitos de UTI do Hospital Municipal, e R$ 500 mil também destinados em agosto para o setor.

Além disso, a APAE também teve confirmada emenda no valor de R$ 400 mil no orçamento deste ano, entidade que presta importante trabalho na área da saúde e social. Em setembro, foi inaugurado o Caps Infanto Juvenil com emenda de R$ 1 milhão indicada pelo parlamentar. E, recentemente, Macris anunciou o novo Centro de Oncologia Regional, para atender pacientes no tratamento ao câncer na região, no valor de R$ 5,5 milhões ao ano.