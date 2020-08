Macris e Omar visitam obras da ETE Balsa

O deputado federal Vanderlei Macris, o prefeito de Americana, Omar Najar, e o vice-prefeito, Roger Willians, visitaram na tarde desta sexta-feira, 07/08, as obras da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Balsa, que beneficiará o tratamento de esgoto de 40 mil habitantes, além de tratar o córrego da Gruta Dainese.

A obra da ETE Balsa está sendo executada com investimentos de R$ 32,6 milhões, sendo R$ 26,2 milhões de recursos federais destravados pelo deputado federal Vanderlei Macris, em Brasília, através do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), e R$ 6,4 milhões de contrapartida do DAE (Departamento de Água e Esgoto).

“Estou muito impressionado com a tecnologia que está sendo empregada nessa importante obra de saneamento básico para Americana. Parabenizo o prefeito Omar por esse trabalho em conjunto e por todo esse investimento, que vai oferecer mais qualidade de vida aos americanenses”, afirmou Vanderlei Macris.

Os bairros beneficiados (Balsa I e II, Parque Gramado, Jardim da Paz, São Jerônimo, Parque da Liberdade, Gruta Dainese, dentre outros) com a ETE Balsa contam com quase 90 quilômetros de redes coletoras, que estarão interligadas à Estação, devolvendo água limpa ao Rio Piracicaba.

“Agradeço ao deputado Vanderlei Macris que nos ajudou a conquistar esse recurso do governo federal, pois sem esse recurso, seria impossível realizar essa Estação de Tratamento de Esgoto de Americana. Parabenizo também o vice-prefeito Roger Willians, que foi fundamental para destravar essa verba que estava praticamente perdida”, ressaltou o prefeito de Americana.

A ETE Balsa vai tratar 17% do esgoto da cidade, gerando uma economia de quase R$ 100 mil reais mensais, valor pago para o tratamento de esgoto ao município de Santa Bárbara d´Oeste. Com tecnologia holandesa, a obra está em fase final de execução.

Para o vice-prefeito Roger Willians, esse é mais um momento marcante para a atual administração. “Quando assumimos a prefeitura, tínhamos algumas obras paradas, inclusive essa da ETE Balsa. As coisas na esfera pública não caminham, as vezes, no tempo como a gente espera. Tudo é muito burocrático e moroso, mas está aí, a obra que era tida como perdida, foi recuperada e logo será entregue”, exaltou o vice-prefeito e chefe de gabinete do deputado e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Cauê Macris.

Segundo o diretor do DAE de Americana, Carlos Gimenes Zappia, a participação do deputado Vanderlei Macris foi fundamental para essa conquista. “É extremamente importante fazer uma obra de saneamento básico e vocês (Vanderlei Macris, Omar Najar e Roger Willians) permitiram isso. Além de não ter custo do aluguel para cidade vizinha, ter uma ETE nossa é fundamental, pois além de tratar o esgoto de uma importante região do nosso município, vai permitir que a gente devolva, gradativamente, a gruta Dainese à população”, lembrou o chefe da autarquia.

A ETE Balsa deve ser inaugurada oficialmente no final do mês de agosto.