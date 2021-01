Macris e Andia comemoram título do Palmeiras

Prováveis adversários nas urnas ano que vem, o deputado federal Vanderlei Macris/PSDB e o ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste comemoraram o bicampeonato da Copa Libertadores conquistado pelo Palmeiras na tarde deste sábado em jogo único no Maracanã.

OMAR TRISTE, SARDELLI FELIZ– Além do governador João Doria e do ex-governador Geraldo Alckmin, o time dos santistas tristes com o resultado inclui o ex-prefeito de Americana Omar Najar. Já o palmeirense italianíssimo Chico Sardelli também deve estar só sorrisos com o resultado.