Macris ‘dá gás’ em candidatos a vereador

Com agenda reduzida na Câmara Federal, o deputado Vanderlei Macris/PSDB tirou as últimas semanas para ‘dar um gás’ nos candidatos a vereador do seu partido e da coligação que tem seu filho Rafael como candidato a prefeito. Seja pelas ruas dos bairros, em feiras ou eventos ou nos ‘stories’ do instagram, Macris se tornou figurinha fácil, sempre acompanhando um candidato a vereador.

De olho no peso do homem com o mais importante cargo público da cidade, vários candidatos a vereador começaram a ‘fazer fila’ para ter agenda com Macris em suas caminhadas. Adotada com mais força agora em 2020, a estratégia ajuda a reforçar o time de vereadores na Câmara e apontar para a eleição de 2022, quando o tucano deverá concorrer a um novo mandato.