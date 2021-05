Macris da boas vindas a Rodrigo Garcia no PSDB

O d eputado federal Vanderlei Macris deu boas vindas ao vice governador de São Paulo Rodrigo Garcia, que deixou o DEM para se filia ao PSDB e ser o provável candidato à sucessão de João Doria no ano que vem. Macris usou sua conta no Linkedin para valorizar seu ‘tempo de casa’ no ninho tucano e desejar uma boa transição para o neo tucano.