Macris anuncia recuperação da Ivo Macris e agradece Doria

O Governo do Estado de São Paulo incluirá a Rodovia Ivo Macris, que liga Americana à Paulínia no pacote de recuperação de vicinais, por solicitação do deputado federal Vanderlei Macris (PSDB).

A condição da estrada, que é de responsabilidade do município, tem sido motivo de constantes problemas e reclamações dos usuários que trafegam pelo local.

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) participou de uma reunião nas últimas semanas no DER, momento em que soube de um programa de recuperação de vicinais do Governo do Estado. Em 19 de fevereiro, Leoncine protocolou um ofício direcionado ao deputado estadual Cauê Macris (PSDB) falando do programa e da possibilidade da inclusão da Ivo Macris.

Dadas as circunstâncias, o deputado Vanderlei Macris apresentou o pedido de inclusão da estrada no programa Nova Vicinais ao governador João Doria na última sexta-feira (26) e foi atendido.

“Fiz este apelo ao governador João Doria porque a nossa cidade não podia mais esperar. Há tempos estava buscando uma solução, já que o município não estava conseguindo arcar com esta manutenção. Após a pandemia e com a diminuição de receitas da cidade, que dificultariam ainda mais esta responsabilidade, esta é uma conquista extraordinária para Americana e para os moradores que utilizam a via”.

E completou. “Agradeço ao governador João Doria pela sensibilidade de nos atender com esta obra que será fundamental para a segurança de todos os motoristas que trafegam no local”, disse.

O anúncio das estradas que irão compor o pacote de melhorias deve acontecer nos próximos dias pela Gestão Estadual. A estrada Ivo Macris receberá obras de recuperação da pista, melhorias de sinalização e no sistema de drenagem.