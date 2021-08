Macris anuncia passagem da carreta da mamografia em Americana

No mês da campanha de conscientização sobre o câncer de mama, Americana receberá a carreta do programa Mulheres de Peito, para a realização de até 600 exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (30) pelo deputado federal Vanderlei Macris no Paço Municipal, ao prefeito Chico Sardelli e ao vice-prefeito Odir Demarchi.

A carreta ficará na cidade entre os dias 04 a 16 de outubro e atenderá mulheres moradoras de Americana. Não é preciso encaminhamento médico ou pedido de exame, basta comparecer ao local portando RG e cartão SUS. A carreta atenderá de segunda a sexta-feira das 9h às 18h e, no sábado, das 9h às 13h e ficará na Praça Comendador Müller, em frente à Biblioteca Municipal.

A vinda do programa da Secretaria de Estado da Saúde foi intermediada por Macris em atendimento a solicitação do município e da Câmara, representada no anúncio pelos vereadores Lucas Leoncine e Fernando da Farmácia. “É uma iniciativa positiva e com isso quem sabe a gente consegue dar conta da demanda de mamografia na cidade”, declarou o deputado.

Chico comemorou a ação, que irá beneficiar mulheres na prevenção do câncer de mama durante o mês Outubro Rosa. “Estou muito feliz, é importante essa parceria. O deputado Vanderlei Macris tem feito um trabalho inquestionável de parcerias com as cidades do interior e com Americana, onde tudo começou, não seria diferente. Em nome da população de Americana, agradeço pelo trabalho”, declarou.

Presente ao anúncio, o secretário de Saúde Danilo Carvalho de Oliveira destacou que vai reorganizar o trabalho das equipes de profissionais de saúde para que todos os exames sejam analisados por especialistas, dando o devido encaminhamento de acordo com cada resultado.