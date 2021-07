Macris anuncia clínica veterinária gratuita para a região

O deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) anunciou, na manhã desta segunda-feira, 26, em Santa Bárbara d’Oeste, junto ao prefeito Rafael Piovezan (PV), uma clínica veterinária pública para a região. A Meu Pet será instalada em Santa Bárbara e deve atender também Americana, Nova Odessa e municípios interessados e conforme a demanda. Também participaram do anúncio o ex-vereador e coordenador político do deputado na região, Rafael Macris, e o vice-prefeito, Felipe Sanches (PSD).

O investimento para a construção da clínica de atendimento regionalizado e aquisição de todos os equipamentos será de R$ 5 milhões. Os serviços gratuitos serão oferecidos para cães e gatos como consultas veterinárias, cirurgias, exames de ultrassom, raio-x e endoscopia.

“Estamos anunciando hoje uma parceria do governo João Doria com o prefeito Rafael para o programa Meu Pet. Fizemos a solicitação da inclusão da nossa região neste programa inédito e fomos atendidos. Santa Bárbara será sede regional desta clínica para atendimento de cães e gatos daqui da cidade, Americana, Nova Odessa e região”, disse Vanderlei Macris.

“Ao longo dos últimos anos, Santa Bárbara d’Oeste tem trabalhado com assuntos relacionados à causa animal e tudo aquilo que se relaciona e vai ao encontro da Saúde coletiva do Município. Hoje temos doenças relevantes relacionadas aos animais, algo que precisa da atenção do poder público em pesquisa e investimentos. E este trabalho tem sido feito por nós aqui em Santa Bárbara. Já tivemos a reforma do CCZ, a construção do Novo Centro de Bem Estar Animal, e agora com essa parceria com o Governo do Estado, teremos a implantação do programa ‘Meu Pet’. Santa Bárbara mais uma vez se destaca, ao ponto de ser selecionada para receber este projeto”, disse o prefeito Rafael Piovezan.

O prefeito Rafael enalteceu a conquista. “Eu agradeço ao deputado Vanderlei que mais uma vez ajudou a trazer investimentos para Santa Bárbara d’Oeste, agradeço também ao governador João Doria por entender que a causa animal é extremamente importante e se relaciona com as questões da saúde coletiva”, destacou.

O programa Meu Pet visa dar apoio a ações e serviços voltado à saúde e defesa dos animais domésticos, incluindo vacinação, castração e adoção responsável, problemas que foram agravados durante a pandemia.

Cada clínica do programa será construída em terrenos cedidos pela prefeitura com uma estrutura de cerca de 480 m². A contratação de funcionários e custeio das atividades assistenciais ficam sob responsabilidade dos municípios onde estão instaladas. Após a análise técnica do terreno, que deve acontecer na semana do dia 16 de agosto, acerto de documentação e licitação, a previsão de conclusão de obra é de 9 meses.