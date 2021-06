Maconha sintética ganha força na RMC

da CBN Campinas- Números divulgados pela SAP (Secretaria Estadual da Administração Penitenciária) revelam que disparou o número de apreensões da droga K4, um tipo de maconha sintética, nos primeiros cinco meses deste ano na comparação com o mesmo período de 2020. Os números são referentes às apreensões feitas no Complexo Campinas-Hortolândia.

Enquanto no ano passado foram 20 apreensões na região, sendo todas por meio de correspondências, até o início de maio deste ano, 30 apreensões da droga K4 já foram registradas, seja através dos Correios ou trazidas por visitas. Os números refletem um aumento de 50% com relação ao ano passado.

No CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana e no CR (Centro de Ressocialização) de Sumaré não houve registros de apreensões de droga K4 no período.