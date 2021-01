Plantava maconha em casa, mas rodou por causa do tijolo

Um rapaz que tinha um pé de maconha em casa acabou detido por conta das demais drogas que guardava no local. Um tijolo da droga foi encontrado na casa onde o homem morava no Jardim Bertoni em Americana. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira e foi registrado pela Guarda Municipal (Gama).

A equipe de Tático de Romu Canil da Gama fazia patrulhamento quando avistou dois homens em local conhecido e logo fez a abordagem porque havia odor de maconha. Ambos revistados sendo encontrado um aparelho de telefone celular e uma cédula R$ 50 com um deles.

Entrevistado a respeito do que faziam no local, informaram que teriam acabado de consumir drogas (maconha). Após informarem seus respectivos locais de morada, um deles acabou se contradizendo e confessou ter em seu imóvel um pé de maconha.

Foram todos pra casa e lá ele acabou por confessar que teria mais drogas, sendo localizado um tijolo médio no freezer de sua geladeira, outro tijolo médio no guarda roupa, e por fim encontrado mais uma porção.

Disse que toda a droga encontrada seria sua para consumo, sendo este maior de 18 anos. Já o segundo rapaz, um adolescente de 16 anos confessou que em sua residência teria uma balança digital e mais um pouco de drogas.

Com permissão, a equipe logrou êxito em localizar no baú do quarto tal objeto e drogas citadas, bem como a quantia de quarenta reais. Após elucidação dos fatos, os dois foram apresentados a unidade de polícia civil e após procedimentos cartorários de polícia judiciária, drogas apreendidas em auto próprio e liberados, sendo adolescente ao responsável legal.