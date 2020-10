Mackenzie Campinas abre inscrições pro vestibular 2021

Estão abertas, até o dia 08 de novembro, as inscrições para o vestibular 2021, primeiro semestre, da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), campus Campinas. As vagas são oferecidas para os cursos de Administração (Enade 4), Direito (Enade 4), Engenharia Civil (Enade 4), Engenharia de Produção (Enade 5) e Engenharia Mecânica. Os cursos se destacam no Guia do Estudantes com as notas 4 e 5. Para participar, basta se inscrever exclusivamente pelo site: http://vestibular.mackenzie.br/.

O Mackenzie Campinas, por conta da pandemia de coronavírus e como formas de seleção aplicadas desde o último processo seletivo, contempla resultados em duas modalidades para ingresso: ENEM (resultados dos anos 2019 e 2018) e Prova On-Line, no dia 11 de novembro. O edital já está disponível para consulta no http://www.mackenzie.br/processos-seletivos/vestibular-graduacao/campinas/.

Os cursos de graduação da UPM têm como destaque o protagonismo estudantil, a interdisciplinaridade e a valorização das atividades de análise e síntese de conhecimentos. Nesses cursos, são desenvolvidas as competências e habilidades profissionais dos discentes, objetivando sua melhor empregabilidade, bem como atitudes que possam fazer diferença na futura atuação profissional.

Engenharia 4.0

Destaque na região, os cursos de Engenharia do Mackenzie – Engenharia de Produção (Enade 5), Engenharia Civil (Enade 4) e Engenharia Mecânica, adotam a Engenharia 4.0 tanto em sala de aula como nos modernos laboratórios disponíveis. Montados com equipamentos de última geração, trazidos com exclusividade para o Brasil com tecnologia alemã, os equipamentos potencializam e otimizam a produção da indústria nacional, bem como preparam os alunos para a nova perspectiva industrial e da construção civil.

Os modernos laboratórios e os equipamentos possibilitam aos futuros engenheiros aprendizagem por meio de experimentos reais nas Engenharias de Produção, Mecânica e Civil, com processos de fabricação personalizada, integração de processos via internet, planejamento virtual de instalações, controle eficiente dos recursos, da energia e do tempo por meio de um sistema de planificação de recursos ERP – Enterprise Resource Planning.

Além da qualidade, os cursos de Engenharia Mackenzie são os mais acessíveis de Campinas e Região, com mensalidades 20% inferiores se comparadas as demais instituições.

A Universidade Presbiteriana Mackenzie, na sua precípua responsabilidade de produzir conhecimento e o desenvolvimento científico, tem na pesquisa o seu ponto alto, além de valorizar a responsabilidade social, a sustentabilidade e a empregabilidade de seus alunos.

Serviço

Vestibular – Universidade Presbiteriana Mackenzie Campinas

Data: até 08 de novembro

Valor de inscrição: R$ 100,00 (cem reais)

Inscrições e mais informações: http://vestibular.mackenzie.br/

Sobre a Universidade Presbiteriana Mackenzie

A Universidade Presbiteriana Mackenzie está na 103º posição entre as melhores instituições de ensino da América Latina, segundo a pesquisa QS Quacquarelli Symonds University Rankings, uma organização internacional de pesquisa educacional, que avalia o desempenho de instituições de ensino médio, superior e pós-graduação. Possui três campino estado de São Paulo, em Higienópolis, Alphaville e Campinas. Os cursos oferecidos pelo Mackenzie contemplam Graduação, Pós-Graduação Mestrado e Doutorado, Pós-Graduação Especialização, Extensão, EaD, Cursos In Company e Centro de Línguas Estrangeiras.

Em 2021, serão comemorados os 150 anos da instituição no Brasil. Ao longo deste período, a instituição manteve-se fiel aos valores confessionais vinculados à sua origem na Igreja Presbiteriana do Brasil.