‘Machão’ vai preso por violência doméstica e ameaça

Um homem foi preso na tarde deste sábado por violência doméstica e ameaça no condomínio Parque Alabama, em Americana.

A equipe da polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar no local, a equipe se deparou com um cenário parecido com de uma agressão, com objetos jogados pelo chão, além de manchas de sangue.

As partes deram suas versões e todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia após acusações de agressão, ameaça e violência doméstica.

O homem ficou preso após o depoimento das vítimas e de testemunha.

