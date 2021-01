Maçã: receita clássica para aproveitar período de colheita

Com o período de colheita concentrado entre os meses de janeiro e maio, a maçã aparece com novas variedades, preços e ofertas nos supermercados nessa época do ano. Além disso, a safra nacional, segundo a Associação Brasileira de Produtores de Maçã, vem registrando um crescimento de 6.000% nas últimas três décadas, o que facilita ainda mais o acesso do consumidor a essa fruta.

Presente em grande parte dos lares brasileiros, a maçã é capaz de agradar diversos paladares. Desde os que preferem doces até os mais naturais podem usufruir da versatilidade da fruta para o preparo de receitas para todos os gostos. E, com o período de colheita em alta, a oferta nos supermercados torna mais fácil encontrar variedades diferentes e melhores preços para aproveitar. Por isso, a Herança Holandesa, marca de farinhas de trigo da Unium, que une as indústrias das cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal, separou uma receita especial. Bom apetite!

Torta de maçã

Massa:

2 e 1/2 xícaras de farinha de trigo tradicional Herança Holandesa

225g de manteiga

1 colher (sopa) de açúcar

1 pitada de sal

2 colheres (sopa) de vinagre de maçã

água gelada (cerca de 4 a 6 colheres de sopa)

1 gema, para pincelar



Recheio:

1,5kg de maçã

1 xícara de açúcar

Suco de 1 limão

50g de manteiga

1 colher (chá) de canela em pó

1 pitada de noz moscada

Modo de preparo:

Para o recheio: descascar as maçãs e cortar em fatias, misturar o suco de limão e o açúcar. Derreter a manteiga em uma panela grande, juntar as maçãs e cozinhar em fogo baixo por 3 a 5 minutos. Juntar as especiarias e reservar até esfriar.

Para a massa: misturar os ingredientes secos. Cortar a manteiga em cubos e misturar aos secos com as pontas dos dedos, até obter uma farofa. Juntar o vinagre de maçã e a água, aos poucos, até obter uma massa lisa e uniforme. Gelar por 30 minutos. Dividir em duas partes e abrir com o rolo de massa, entre duas folhas plásticas.

Usar uma das massas para forrar uma forma baixa. Colocar o recheio e cobrir com a massa restante. Abrir fendas na superfície da massa para sair o vapor de fervura do recheio. Pincelar a gema batida com 1 colher (sopa) de água. Assar em forno pré-aquecido em 180ºC por 20 a 30 minutos – até que a massa esteja bem dourada.

Servir quente.

Rendimento: 1 torta

Tempo de preparo: 80 minutos