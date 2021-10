MAC recebe exposição de Cristina Pollesel

A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana (Sectur), por meio do Museu de Arte Contemporânea (MAC), recebe no dia 13 de outubro, às 19 horas, a exposição “Paisagens da Memória”, da artista Cristina Pollesel. O público poderá conferir as obras até o dia 12 de novembro, de segunda a sexta, das 9h às 17 horas. Morando em Madri, na Espanha, desde 2006, a artista plástica americanense Cristina Pollesel apresenta sua produção mais recente em uma série de pinturas intitulada “Paisagens da Memória”, em que retrata vistas da cidade de Americana.

Nos anos 90 introduziu em seu processo criativo o uso de materiais reciclados como o metal, madeira e o papel através da assemblage (colagem com materiais tridimensionais), mas a pintura sempre se manteve muito forte na sua linguagem.

Em 2006 foi viver em Madrid e descobriu ali a pintura urbana que incorporou com paixão ao seu alfabeto visual e recuperou a colagem, utilizando agora papel e telas recicladas. Hoje seu trabalho carrega um pouco de todo esse processo percorrido pela artista.

Paralelo à sua obra autoral, ainda antes de sair do Brasil, estabeleceu uma parceria com decoradores, arquitetos e particulares criando obras exclusivas sob medida, que apesar de diversas, carregam muito do seu aprendizado e da sua linguagem.

Recentemente, a artista recebeu o 1º Prêmio no ” XXIV Certamen Pintura Frida Kahlo” em Rivas, Madrid, entre muitos outros conquistados durante sua carreira.

Destaca-se também o fato de que dois de seus trabalhos, um objeto e uma instalação, integram o acervo do Museu de Arte Contemporânea de Americana.

O MAC Americana fica no CCL – Centro de Cultura e Lazer Poeta Antonio Zoppi, à Av. Brasil, 1293, Jardim São Paulo.

Mais do trabalho da artista pose ser conferido no website: cristinapollesel.wix.com e no Instagram: cristinapollesel39.