M Caetano quer reforma no velório e Nathália ocorrências criminais nos ônibus

Marcos Caetano pede reforma urgente das instalações do velório municipal do Cemitério da Saudade

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre a possibilidade de promover uma reforma urgente nas instalações do velório municipal do Cemitério da Saudade.

No documento, o parlamentar relata que esteve no local e constatou a necessidade da revitalização do espaço. “Centenas de pessoas passam diariamente pelo velório no Cemitério da Saudade e alguns nos procuraram solicitando providências referentes às reformas que se fazem necessárias. Diante dessa realidade, estamos solicitando informações sobre isso, já que o local é frequentado todos os dias por diversas famílias que perdem seus entes queridos”, destaca Marcos Caetano.

No requerimento, o vereador pergunta se já existem estudos para a reforma das instalações do velório do Cemitério da Saudade. Em caso positivo, quer saber quanto começam e, em caso negativo, se o assunto pode ser alvo de estudos pela prefeitura. Também questiona se há possibilidade da instalação de mais ventiladores e de melhorias para a iluminação do local, se os banheiros estão em boas condições e se seriam incluídos em uma possível reforma estrutural.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, que acontece na quinta-feira (22).

Nathália Camargo quer informações sobre ocorrências criminais registradas durante trajetos do transporte coletivo

A vereadora Nathália Camargo (Avante) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações do Poder Executivo a respeito de ocorrências de roubos registrados dentro dos ônibus do transporte coletivo de Americana.

No documento a parlamentar afirma ter recebido reclamações de usuários do transporte público que dão conta de um aumento das ocorrências de roubos dentro dos ônibus, principalmente durante o período noturno. “Segundo essas informações, durante o trajeto os passageiros são abordados e ameaçados por indivíduos armados, algumas vezes com faca, outras com pedaços de vidro, que os obrigam a entregar seus pertences”, comenta no texto.

No requerimento, Nathália pergunta se existe levantamento sobre as ocorrências criminais relacionadas ao transporte público e se é feita alguma fiscalização ostensiva por parte da prefeitura nas linhas, em especial no período noturno. Por fim, questiona se há conversas entre o Poder Executivo e a empresa concessionária do transporte coletivo para buscar medidas que coíbam a violência nos ônibus.

