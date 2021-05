Marcos Caetano quer campanha permanente contra depressão e mais

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um projeto de lei em que propõe a criação no município de uma campanha permanente de orientação, prevenção e conscientização da depressão, transtorno de ansiedade e síndrome do pânico.

De acordo com o parlamentar, o objetivo da proposta é suprir a necessidade de discutir formas de conscientização permanente da população a respeito das doenças. Marcos Caetano destaca que um levantamento da OMS (Organização Mundial da Saúde) mostra que 5,8% dos brasileiros sofrem de depressão, a maior taxa da América Latina.

“Os números em relação à ansiedade também não são nada animadores, afinal 9,3% dos brasileiros, cerca de 19,4 milhões de pessoas, sofrem com o problema. Isso faz com que o Brasil ocupe o primeiro lugar da lista de países mais ansiosos do mundo”, destaca o vereador.

No projeto, Marcos Caetano elenca como objetivos da campanha oferecer informações como causas, sintomas, meios de prevenção e tratamento; incentivar a busca pelo diagnóstico e tratamento; combater o preconceito; e informar os meios de tratar disponíveis na rede municipal de saúde.

O projeto de lei será encaminhado às comissões pertinentes e, não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores, em plenário, durante sessão ordinária.