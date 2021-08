Morre Toninho, da igreja Imaculada Conceição na Cidade Nova

Faleceu este sábado em Santa Barbara o senhor Antonio Ribeiro, conhecido como Toninho. Era conhecido pela sua atuação na Paróquia Imaculada Conceição na Cidade Nova e Paróquia São Francisco. Por muitos anos, foi voluntário nas duas comunidades.

Cuidava do som, dos bingos e de eventos como casamentos, sendo muito popular na região da Cidade Nova.

Tinha 69 anos. Querido por todos deixa esposa, dois filhos. Estava internado por complicações de enfizema pulmonar.

O velório começa as 1oh deste domingo e o sepultamento acontece as 13h, no cemitério Parque dos Lírios.